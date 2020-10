Chi sta con chi nella galassia M5s (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Rousseau e gli affondi di Alessandro Di Battista. Sono i due ultimi fronti, in ordine di tempo, che si sono aperti in un già 'travagliato' Movimento 5 stelle, che si prepara all'assise degli Stati generali con non poche divisioni interne. Dopo l'annuncio fatto ieri dall'Associazione sul taglio di alcuni servizi e l'annullamento delle iniziative in programma, costretta a stringere i cordoni a causa di una situazione economica non florida, non è stato gradito da tutti il richiamo-appello 'a chi di dovere' a far rispettare i versamenti di 300 euro da parte dei parlamentari morosi. Secondo indiscrezioni sempre più consistenti, ad esempio, un gruppo di deputati e senatori avrebbe intenzione di promuovere una raccolta firme per invitare il capo politico Vito Crimi a sedersi al tavolo con Davide Casaleggio affinché quest'ultimo diventi un ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Rousseau e gli affondi di Alessandro Di Battista. Sono i due ultimi fronti, in ordine di tempo, che si sono aperti in un già 'travagliato' Movimento 5 stelle, che si prepara all'assise degli Stati generali con non poche divisioni interne. Dopo l'annuncio fatto ieri dall'Associazione sul taglio di alcuni servizi e l'annullamento delle iniziative in programma, costretta a stringere i cordoni a causa di una situazione economica non florida, non è stato gradito da tutti il richiamo-appello 'a chi di dovere' a far rispettare i versamenti di 300 euro da parte dei parlamentari morosi. Secondo indiscrezioni sempre più consistenti, ad esempio, un gruppo di deputati e senatori avrebbe intenzione di promuovere una raccolta firme per invitare il capo politico Vito Crimi a sedersi al tavolo con Davide Casaleggio affinché quest'ultimo diventi un ...

matteosalvinimi : Grazie di cuore a chi sta twittando #iostoconSalvini, siete tantissimi e mi date grande forza. - giroditalia : ????? 15 km of racing against the time. From Monreale to Palermo. Who will be the first Maglia Rosa? Giro 2020, it’s… - Mov5Stelle : A settembre i download di @immuni_app sono aumentati di 1,2 milioni: ad oggi è stata scaricata 6,7 milioni di volte… - frances29081853 : @valy_s Chi è sta lota.? - lupo77777777 : @consolesvizzIT @UNGeneva @UNECE @swiss_un @BeppeSala @sami_kanaan @algayerova @stadtzuerich Mah, veramente, dopo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sta Chi sta con chi nella galassia M5s AGI - Agenzia Giornalistica Italia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di nuovo insieme a Ballando con le stelle, la foto del bacio

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono di nuovo insieme. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, il ballerino è riuscito a essere in forma ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono di nuovo insieme. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, il ballerino è riuscito a essere in forma ...Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...