Catania blindata per il processo Gregoretti Salvini | “Lo rifarei | anzi | lo rifarò”

Catania, 3 ott – La splendida città etnea con i suoi suoni, i suoi colori e il clima per nulla autunnale ospiterà oggi l'ex ministro Matteo Salvini, chiamato a processo per il caso Gregoretti. "Mi sento sereno, come uno che ha fatto il suo dovere e ha difeso la sua patria. Lo rifarò, non lo rifarei: al governo lo rifarò", dice il leader leghista. Catania blindata per Salvini Non è la Catania di tutti i giorni, questo è certo. Per mantenere libere le vie di accesso al centralissimo tribunale di piazza Giovanni Verga, già da ieri è iniziato il piano viario alternativo al fine di non affollare le strade limitrofe al palazzo di giustizia. Oltre duecento ...

