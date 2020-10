Barcone esploso a Crotone, sotto inchiesta i finanzieri intervenuti nel salvataggio (Di sabato 3 ottobre 2020) Avrebbero fatto carburante poco prima dell’esplosione. Seguendo questa ipotesi, che potrebbe rivelarsi la chiave dell’inchiesta, la Procura di Crotone ha inserito sul registro degli indagati i 4 finanzieri che lo scorso 30 agosto erano intervenuti per salvare un Barcone. Nell’esplosione, 2 di loro erano rimasti feriti, mentre 4 migranti avevano perso la vita. Le ipotesi di reato: omicidio colposo e naufragio Il 30 agosto scorso, al largo di Isola Capo Rizzuto, una barca a vela esplose e affondò. Nell’incidente, morirono 4 migranti e rimasero feriti 2 finanzieri, Maurizio Giunta e Giovanni Antonio Frisella. Gli altri militari misero in salvo i colleghi e i migranti sopravvissuti all’esplosione. Un salvataggio eroico che ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Avrebbero fatto carburante poco prima dell’esplosione. Seguendo questa ipotesi, che potrebbe rivelarsi la chiave dell’, la Procura diha inserito sul registro degli indagati i 4che lo scorso 30 agosto eranoper salvare un. Nell’esplosione, 2 di loro erano rimasti feriti, mentre 4 migranti avevano perso la vita. Le ipotesi di reato: omicidio colposo e naufragio Il 30 agosto scorso, al largo di Isola Capo Rizzuto, una barca a vela esplose e affondò. Nell’incidente, morirono 4 migranti e rimasero feriti 2, Maurizio Giunta e Giovanni Antonio Frisella. Gli altri militari misero in salvo i colleghi e i migranti sopravvissuti all’esplosione. Uneroico che ...

