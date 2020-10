Anticorpi monoclonali, la cura sperimentale data a Trump (Di sabato 3 ottobre 2020) Questi farmaci sono una promessa contro il Covid, ma si trovano ancora in fase sperimentale. Nonostante questo, al presidente Usa è stata infusa la dose massima. Anche in Italia due gruppi al lavoro su una terapia simile. Risultati previsti per la primavera Leggi su repubblica (Di sabato 3 ottobre 2020) Questi farmaci sono una promessa contro il Covid, ma si trovano ancora in fase. Nonostante questo, al presidente Usa è stata infusa la dose massima. Anche in Italia due gruppi al lavoro su una terapia simile. Risultati previsti per la primavera

lucip1985 : ?? Roba per ricchi, insomma..... solo per privilegiati!?? Anticorpi monoclonali, la cura sperimentale data a Trump -… - cronaca_news : Anticorpi monoclonali, la cura sperimentale data a Trump - StraNotizie : Anticorpi monoclonali, la cura sperimentale data a Trump - pvsassone : RT @ASampierdarena: Si parla per lui di una terapia sperimentale, gli hanno dato una dose di anticorpi monoclonali prodotti dalla azienda b… - TheQ_continuum : @petergomezblog @fattoquotidiano Somministrata cura sperimentale con anticorpi monoclonali... Gli stanno facendo il… -