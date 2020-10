X Factor 2020 | Blind colpisce i giudici cantando l’inedito Cuore nero VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Durante la terza e ultima parte delle audizioni di X, tra i tanti talenti, si è presentato anche il giovane cantante. Si è presentato come un ragazzo duro di circa vent’anni, proveniente dalla periferia di Perugia. La sua adolescenza non è stata facile. Ha trascorso momenti difficili ed è stato un ragazzino ribelle. Ha raccontato che a 15 anni scappava spesso di casa andava in giro con ragazzi più grandi, facendo uso di sostanze stupefacenti. Ha anche spiegato come i suoi amici gli siano stati sempre vicini e di quando hanno raccolto i soldi per fargli girare il suo primomusicale. Poi, quando ha cantato il suo inedito dal titoloha fatto vedere il vero se stesso. Un ragazzo che Emma ha definito dolce e vero. ...