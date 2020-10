Virus, esplode il contagio in Campania: numeri da record. Il bollettino di oggi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Campania. E’ record di contagi da coronaVirus in Campania. oggi, 2 ottobre, sono 392 i nuovi casi di Covid-19. Mai così tanti nella nostra Regione, neanche durante il lockdown. Un incremento esponenziale che mette in agitazione i piani alti di palazzo Santa Lucia. Campania, boom di contagi da coronaVirus: sono 390 A comunicare i dati … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020). E’di contagi da coronain, 2 ottobre, sono 392 i nuovi casi di Covid-19. Mai così tanti nella nostra Regione, neanche durante il lockdown. Un incremento esponenziale che mette in agitazione i piani alti di palazzo Santa Lucia., boom di contagi da corona: sono 390 A comunicare i dati … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

titzbiltz : RT @GiusPecoraro: Come tutte le carogne è razzista dimentica che negli uomini alberga il male e il bene. Quando esplode il male non fa dis… - GiusPecoraro : Come tutte le carogne è razzista dimentica che negli uomini alberga il male e il bene. Quando esplode il male non… - Manuel_Ghzz : RT @SardegnaG: Dopo il focolaio in Costa Smeralda,a un mese di distanza dal quale la Sardegna è la seconda regione per incidenza del #Covid… - frasianonimeper : RT @SardegnaG: Dopo il focolaio in Costa Smeralda,a un mese di distanza dal quale la Sardegna è la seconda regione per incidenza del #Covid… - LuciaLaVita1 : RT @SardegnaG: Dopo il focolaio in Costa Smeralda,a un mese di distanza dal quale la Sardegna è la seconda regione per incidenza del #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus esplode Virus, esplode il contagio in Campania: numeri da record. Il bollettino di oggi Teleclubitalia Il focolaio di coronavirus esploso a Bologna dopo una festa erasmus: 60 contagiati

Alcuni studenti risultati positivi avrebbero partecipato ad un altro party ai Giardini Margherita. L'appello di Ausl e Comune: "Fate i tamponi" ...

Italia, coronavirus. “Esplodono” i nuovi casi, 2.548: mai così tanti da 24 aprile

Balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco piu’ alto dal 24 apri ...

Alcuni studenti risultati positivi avrebbero partecipato ad un altro party ai Giardini Margherita. L'appello di Ausl e Comune: "Fate i tamponi" ...Balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco piu’ alto dal 24 apri ...