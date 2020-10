Violetta 3 | su Disney+ in streaming da oggi

(Di venerdì 2 ottobre 2020)sbarca su Disney Plus a partire da2 ottobre: disponibile inla terza stagione della serie tv con Martina Stoessel.3 approda su Disney Plus ina partire da2 ottobre: disponibile online la terza stagione della serie teen musicale che segue le avventure di, la teenager di talento tra musica e ballo! La telenovela musicale, suddivisa in 3 stagioni, racconta la storia di una ragazza di 15 anni di nome. German il padre è un imprenditore costretto a viaggiare di continuo insieme alla figlioletta: dopo diversi spostamenti la famiglia si trasferisce definitivamente a Buenos Aires, ed è lì cheinizierà a frequentare lo Studio 21, una grande ...

