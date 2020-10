Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 19:10 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano allerta rossa per il maltempo al nord Italia in particolare in vendita in Liguria venezia-atene una marea che potrebbe salire fino a 130 centimetri sul Medio mare e provocare per la prima volta all’innalzamento delle barriere del Mosè attestati in Liguria l’allarme più alto riguarda le zone costiere di Ponente è Levante nel genovese al Savona allerta arancione in Piemonte Attiva la sala operativa della Protezione Civile sull’Appennino emiliano-Romagnolo l’emergenza riguarda invece il vento ammortamento il Lazio impone l’obbligo di mascherina anche la parte del governo dopo la fermata di contatti di fine settembre ci pensa lo faccio sapere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano allerta rossa per il maltempo al nord Italia in particolare in vendita in Liguria venezia-atene una marea che potrebbe salire fino a 130 centimetri sul Medio mare e provocare per la prima volta all’innalzamento delle barriere del Mosè attestati in Liguria l’allarme più alto riguarda le zone costiere di Ponente è Levante nel genovese al Savona allerta arancione in Piemonte Attiva la sala operativa della Protezione Civile sull’Appennino emiliano-gnolo l’emergenza riguarda invece il vento ammortamento il Lazio impone l’obbligo di mascherina anche la parte del governo dopo la fermata di contatti di fine settembre ci pensa lo faccio sapere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ...

SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE - fanpage : Ricciardi: “Sui contagi siamo al limite, non dobbiamo più sgarrare” - fanpage : Ippolito (Spallanzani): “Gli stadi devono rimanere chiusi” - junews24com : Juve-Napoli e il rebus in attacco: l'idea di Pirlo per il match dello Stadium - - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, in Italia 2.499 nuovi contagi, 23 morti e 120.301 tamponi. Ultime notizie Fanpage.it Auto si ribalta nel Siracusano, una bambina trasportata in elisoccorso a Catania

Una bambina di 11 anni è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle ferite riportate nell'incidente in cui è rimasta coinvolta insieme alla madre.

Notizie dalla Giunta

Trieste, 2 ott - "Se continueremo a investire sul Porto di Trieste, l'intero territorio potrà godere di questo sviluppo. In questo momento sono in gioco progetti molto importanti. Se tutti questi dove ...

Una bambina di 11 anni è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle ferite riportate nell'incidente in cui è rimasta coinvolta insieme alla madre.Trieste, 2 ott - "Se continueremo a investire sul Porto di Trieste, l'intero territorio potrà godere di questo sviluppo. In questo momento sono in gioco progetti molto importanti. Se tutti questi dove ...