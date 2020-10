Ue: Conte, 'progetti Recovery in tempi certi, squadra governo è forte' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ho detto che se perdiamo la sfida del Recovery fund dobbiamo andare tutti a casa, sarebbe un fallimento dell'intera comunità. Non ce lo possiamo permettere. Questa partita dobbiamo vincerla tutti insieme". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervendo alla Fiera del Levante di Bari. Per il presidente del Consiglio, bisogna procedere "rapidamente e con tempi certi alla fase attuativa", l'Italia dovrà "dare piena attuazione ai progetti, riuscire ad esprimere una capacità amministrativa di spesa e di realizzazione delle opere: questo ci è sempre mancato". Ma stavolta Conte assume quello che definisce "un impegno solenne" con quella che definisce "una squadra di governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ho detto che se perdiamo la sfida delfund dobbiamo andare tutti a casa, sarebbe un fallimento dell'intera comunità. Non ce lo possiamo permettere. Questa partita dobbiamo vincerla tutti insieme". Lo dice il premier Giuseppe, intervendo alla Fiera del Levante di Bari. Per il presidente del Consiglio, bisogna procedere "rapidamente e conalla fase attuativa", l'Italia dovrà "dare piena attuazione ai, riuscire ad esprimere una capacità amministrativa di spesa e di realizzazione delle opere: questo ci; sempre mancato". Ma stavoltaassume quello che definisce "un impegno solenne" con quella che definisce "unadi...

Ultime Notizie dalla rete : Conte progetti Conte: "Progetti Recovery in tempi certi, squadra di governo è forte" Adnkronos Reddito di cittadinanza, in provincia di Bologna solo due Comuni su 55 hanno attivato i PUC

“Solo due Comuni dei 55 che fanno parte della Città Metropolitana di Bologna hanno completato la procedura per attivare i Progetti di Utilità Collettiva ... “Il Presidente del Consiglio Conte ha ...

Mes: Conte, ‘concentriamoci su contenuti piano sanità più che su sistema finanziamento’

(Adnkronos) – “Sono mesi che mi chiedono del sistema di finanziamento dei progetti per la sanità. Concentriamo la discussione pubblica sui contenuti piuttosto del piano e le sue priorità”. Lo ha detto ...

