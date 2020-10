Tumore al seno: i benefici di sacituzumab govitecan (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tumore al seno triplo negativo: sacituzumab govitecan aumenta la sopravvivenza e si configura come nuovo standard di cura secondo gli ultimi dati In pazienti con Tumore al seno metastatico triplo negativo (TNBC) precedentemente trattato, la terapia con sacituzumab govitecan ha portato ad una riduzione del 59% del rischio di progressione della malattia o di morte rispetto alla scelta del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020)altriplo negativo:aumenta la sopravvivenza e si configura come nuovo standard di cura secondo gli ultimi dati In pazienti conalmetastatico triplo negativo (TNBC) precedentemente trattato, la terapia conha portato ad una riduzione del 59% del rischio di progressione della malattia o di morte rispetto alla scelta del… L'articolo Corriere Nazionale.

In pazienti con tumore al seno metastatico triplo negativo (TNBC) precedentemente trattato, la terapia con sacituzumab govitecan ha portato ad una riduzione del 59% del rischio di progressione della ...

