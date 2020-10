Tale e quale show: Carmen Russo (con Enzo Paolo Turchi) è Raffaella Carrà (video e gallery) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso della terza puntata del 2 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Carmen Russo nei panni di Raffaella Carrà, con il brano “Tuca tuca”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e VincEnzo Salemme, con il quarto giudice Ubaldo Pantani, ha valutato la sua performance. Performance speciale, quella di Carmen, dal momento che a raggiungerla è stato il marito Enzo Paolo Turchi, ballerino della Carrà proprio dello stesso brano. Le sorprese, però, non sono finite: la vera Carrà ha chiamato in diretta ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso della terza puntata del 2 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni diCarrà, con il brano “Tuca tuca”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e VincSalemme, con il quarto giudice Ubaldo Pantani, ha valutato la sua performance. Performance speciale, quella di, dal momento che a raggiungerla è stato il marito, ballerino della Carrà proprio dello stesso brano. Le sorprese, però, non sono finite: la vera Carrà ha chiamato in diretta ...

vlavivlava : comunque stasera commento in cross gf tale e quale e propaganda - polvpette : MA QUANTO CI DIVERTIREMMO SE MICHELE PARTECIPASSE A TALE E QUALE AAA - labruzze4 : Mi sono persa la Manzini e metà di Carmen...ma forse per la seconda meglio così ??buonasera popolo di Tale e quale! #taleequaleshow - mariadmarzano : RT @SantaFaustynaIT: 'Nessun uomo sulla terra, fosse pure un gran santo, ha una tale conoscenza di Dio, quale la possiede un angelo' v1332… - Thanks_Idol : durante la settima non c’è niente in tv e poi il venerdì tale e quale show, #gfvip, #bakeoffitalia e freedom. PERCHÉ?? -