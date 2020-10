Tale e quale show 2020 classifica terza puntata, il vincitore è Pago con l’imitazione di Fabrizio Moro (Di sabato 3 ottobre 2020) Tale e quale show 2020 classifica terza puntata Tale e quale show 2020, la classifica della terza puntata. Al primo posto Pago con l’imitazione di Fabrizio Moro con un toTale di 66 punti. Sul podio, al secondo posto, Barbara Cola con l’imitazione di Adele con 62 punti. Al terzo posto Virginio con 60 punti. Francesco Paolantoni al ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 3 ottobre 2020), ladella. Al primo postocon l’imitazione dicon un todi 66 punti. Sul podio, al secondo posto, Barbara Cola con l’imitazione di Adele con 62 punti. Al terzo posto Virginio con 60 punti. Francesco Paolantoni al ...

pol2187 : RT @terribile76: Siamo arrivati in una situazione tale nella quale se interpreti e racconti i fatti in maniera oggettiva, sei tifoso e fazi… - CarloMartootchy : RT @terribile76: Siamo arrivati in una situazione tale nella quale se interpreti e racconti i fatti in maniera oggettiva, sei tifoso e fazi… - juvemyheart : RT @terribile76: Siamo arrivati in una situazione tale nella quale se interpreti e racconti i fatti in maniera oggettiva, sei tifoso e fazi… - terribile76 : Siamo arrivati in una situazione tale nella quale se interpreti e racconti i fatti in maniera oggettiva, sei tifoso… - prochipirina : @cristinculasort tale e quale a tua sorella -