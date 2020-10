Stevie Nicks vuole Harry Styles come star della miniserie Rhiannon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rhiannon, la canzone dei Fleetwood Mac, diventerà una miniserie tv e Stevie Nicks ha svelato che vuole Harry Styles come star. Stevie Nicks ha rivelato che sta adattando la canzone dei Fleetwood Mac intitolata Rhiannon in una miniserie televisiva che dovrebbe avere come protagonista il cantante e attore Harry Styles. Il progetto, inizialmente, era stato pensato per il grande schermo ed è stato sviluppato durante il lockdown. Nicks ha spiegato in che modo sta sviluppando il progetto legato alla canzone in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times. L'artista ha spiegato che un fan le ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020), la canzone dei Fleetwood Mac, diventerà unatv eha svelato cheha rivelato che sta adattando la canzone dei Fleetwood Mac intitolatain unatelevisiva che dovrebbe avereprotagonista il cantante e attore. Il progetto, inizialmente, era stato pensato per il grande schermo ed è stato sviluppato durante il lockdown.ha spiegato in che modo sta sviluppando il progetto legato alla canzone in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times. L'artista ha spiegato che un fan le ...

throwinroses : Ormai anche stevie nicks è sotto un treno per harry ???? - pintayin : Perché continuano a fare interviste a Stevie Nicks?? - goldengirltpwk : Posso avere qualcuno che mi supporti come Stevie Nicks supporta Harry? ??? - ambrapaduano : RT @95LUVKE: Trovate qualcuno che vi ammiri come H ammira Stevie Nicks - mhxfineline : RT @95LUVKE: Trovate qualcuno che vi ammiri come H ammira Stevie Nicks -

