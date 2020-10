Sicilia | Cancelleri | “Asse M5s-Pd strada giusta | e Conte lanci la sua lista”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) PALERMO – Il vice ministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, uomo forte del Movimento cinque stelle in Sicilia, ribadisce il suo sostegno alla linea “dell’intesa” tra i pentastellati e il Partito democratico, soprattutto in vista delle Regionali del 2022 nell’Isola, e lancia l’idea di “una lista con l’imprimatur” del premier Giuseppe Conte.

QdSit : Il presidente Gero La Rocca: “Burocrazia, digitalizzazione, investimenti, infrastrutture, solo risultati fallimenta… - LiveSicilia : I 5 Stellle e il Pd in Sicilia provano a far partire da Termini il cammino che li porterà insieme alle regionali. -

In Commissione trasporti il M5S è stato abbastanza chiaro: non è tempo di Ponte sullo Stretto. Semmai, più navi, più treni e più aliscafi per i pendolari. Insomma quelli che per i cittadini dello Stre ...Con un prezzo fisso per tutto il periodo dell’anno, dall’1 novembre prossimo i residenti in Sicilia dall’aeroporto di Comiso potranno andare e tornare da ...