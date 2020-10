Serie C, Ghirelli a 360°: “Caso Trapani? Non ci possiamo nascondere. Le regole parlano chiaro, ecco cosa potrebbe accadere” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesco Ghirelli, ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha toccato diversi temi.Il numero uno della Lega Pro, intervistato dalla redazione di TuttoC.com, ha detto la sua in merito alla ripartenza della stagione di Serie C che è iniziata nonostante le mille difficoltà dovute anche all'iniziale voglia dell'AIC di posticipare la partenza."Ci sono momenti in cui si fa un passo indietro per farne due in avanti. Abbiamo fatto un passo indietro sul numero di questo campionato: è un dato oggettivo, non lo nego. Però ne abbiamo fatti due avanti: superiamo le Colonne d'Ercole. Sul minutaggio e le liste, argomenti sui quali non eravamo mai arrivati a discutere: ora possiamo dire che fanno parte del patrimonio della C. Da questa prospettiva, ritengo che anche l'AIC abbia fatto un passo in avanti ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesco, ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha toccato diversi temi.Il numero uno della Lega Pro, intervistato dalla redazione di TuttoC.com, ha detto la sua in merito alla ripartenza della stagione diC che è iniziata nonostante le mille difficoltà dovute anche all'iniziale voglia dell'AIC di posticipare la partenza."Ci sono momenti in cui si fa un passo indietro per farne due in avanti. Abbiamo fatto un passo indietro sul numero di questo campionato: è un dato oggettivo, non lo nego. Però ne abbiamo fatti due avanti: superiamo le Colonne d'Ercole. Sul minutaggio e le liste, argomenti sui quali non eravamo mai arrivati a discutere: oradire che fanno parte del patrimonio della C. Da questa prospettiva, ritengo che anche l'AIC abbia fatto un passo in avanti ...

Mediagol : #SerieC, #Ghirelli a 360°: “Caso #Trapani? Non ci possiamo nascondere. Le regole parlano chiaro, ecco cosa potrebbe… - m_freda21 : @anticalc10 @TrapaniCalcio @lVendemiale @matteopinci @Pippoevai @SaverioIntorcia @MCriscitiello @minuto78… - NotiziarioC : Ghirelli: 'Avevo chiesto di passare da 22 a 23 calciatori in lista, ma per chiudere occorreva...' - magica_pro : #LegaPro, #Ghirelli: “Liste e minutaggio, due punti chiave” - WiAnselmo : Lega Pro, Ghirelli: 'Avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori. Eleven Sport dia una riposta'… -