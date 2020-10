Rugby | Mondiali 2023 | sorteggio dei gironi fissato per il 14 dicembre

(Di venerdì 2 ottobre 2020) IldeidellaWorld Cupsi svolgerà il 14al Palais Brongniart di Parigi. Alla rassegna iridate maschile parteciperanno 20 squadre: 12, tra cui l’Italia, hanno ottenuto la qualificazione al termine del Mondiale di Giappone del 2019. Le squadre già qualificate saranno sorteggiate nei quattroda cinque squadre ciascuno sulla base del ranking Worldaggiornato al primo gennaio 2020. I restanti otto posti in palio per la partecipazione al Mondiale francese verranno assegnati tramite il percorso di qualificazione regionale, conin fascia quattro e fascia cinque per America 1, America 2, Europa 1, Europa 2, Oceania 1, Asia & Pacifico e vincente del Play-off finale di ...

Per la prima volta da quando è stato dichiarato il lockdown su base nazionale, l’Italia femminile riprende a radunarsi in vista degli impegni che l’attenderanno nel prossimo futuro. Sono 24 le giocatr ...Ufficializzata la lista delle atlete convocate a Parma dal 2 al 4 ottobre per il raduno in preparazione della finestra internazionale. Il Responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, Andre ...