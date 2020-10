Renault - Un nuovo prototipo anticiperà l'evoluzione dei modelli elettrici (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Renault sta per avviare un nuovo capitolo della propria storia e un'voluzione nel settore dei veicoli a emissioni zero. Dal 15 al 30 ottobre si terrà infatti Renault Eways, un evento totalmente digitale in cui verranno presentate due concept e durante il quale sarà svelata la strategia del gruppo. La diretta streaming sarà aperta alle 17.00 dal nuovo ad del gruppo, Luca de Meo, ma il calendario prevede anche una serie di conferenze, interviste e tavole rotonde sul tema dell'elettrificazione con ospiti provenienti anche da altre aziende.La prima concept su base Cmf-Ev. La Renault presenterà una concept basata sulla nuova piattaforma modulare Cmf-Ev, della quale è già stato diffuso un primo teaser del frontale. Nella immagine si intravedono un gruppo ottico e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lasta per avviare uncapitolo della propria storia e un'voluzione nel settore dei veicoli a emissioni zero. Dal 15 al 30 ottobre si terrà infattiEways, un evento totalmente digitale in cui verranno presentate due concept e durante il quale sarà svelata la strategia del gruppo. La diretta streaming sarà aperta alle 17.00 dalad del gruppo, Luca de Meo, ma il calendario prevede anche una serie di conferenze, interviste e tavole rotonde sul tema dell'elettrificazione con ospiti provenienti anche da altre aziende.La prima concept su base Cmf-Ev. Lapresenterà una concept basata sulla nuova piattaforma modulare Cmf-Ev, della quale è già stato diffuso un primo teaser del frontale. Nella immagine si intravedono un gruppo ottico e ...

Un nuovo prototipo anticiperà l'evoluzione dei modelli elettrici

All'evento Eways, che si terrà a partire dal prossimo 15 ottobre, la Régie svelerà la propria strategia sulla mobilità a emissioni zero ...

All'evento Eways, che si terrà a partire dal prossimo 15 ottobre, la Régie svelerà la propria strategia sulla mobilità a emissioni zero ...