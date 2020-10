Palazzo Chigi: da 5 ottobre al via la campagna Immuni 'rispetta te e altri' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Partirà lunedì 5 ottobre, e terminerà domenica 11, la settimana di sensibilizzazione voluta dal governo per scaricare la app Immuni. La campagna è stata accompagnata con una lettera di invito ai media. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Partirà lunedì 5, e terminerà domenica 11, la settimana di sensibilizzazione voluta dal governo per scaricare la app. Laè stata accompagnata con una lettera di invito ai media.

Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine della visita all'Istituto comprensivo 'Francesco Gesuè' ?? I… - Palazzo_Chigi : #EUCO, il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo dell'1 e 2 ottobre . Qui le f… - Agenzia_Ansa : Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.… - BonitoProcolo : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Investire in infrastrutture nel Mezzogiorno. Questo deve essere il primo obiettivo… - giuantvil : RT @giuslit: Il bagno nella realtà da parte di chi non si era letto nemmeno le carte e replicava le veline di Palazzo Chigi è da brividi. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi Conte si blinda a Palazzo Chigi con il prolungamento dello Stato d'Emergenza Panorama Coronavirus: P.Chigi a media, promuovere Immuni per tutelare bene più importante

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Tv, radio e giornali uniti in uno sforzo di comunicazione a tutela della salute della cittadinanza. L'invito che facciamo è quello di prestare le vostre voci, le vostre imm ...

