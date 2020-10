Maurizio Battista ricoverato d’urgenza in ospedale, il messaggio per i fan: “Me la sono vista brutta” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Brutta batosta per i fan di Maurizio Battista e per il comico stesso, che in mattinata ha pubblicato sui propri social un messaggio registrato direttamente su un lettino d’ospedale. Il comico e attore romano, che nella serata del 2 avrebbe dovuto esibirsi al Drive in di Ostia, a Roma, per uno spettacolo atteso ormai da mesi, è infatti finito ricoverato d’urgenza; non, come logicamente verrebbe da pensare, a causa di un contagio, bensì per l’aggravarsi improvviso della sua pancreatite. Un malore che ha richiesto l’intervento immediato dei medici, e che pur individuato in tempo sembra aver profondamente debilitato il comico. Attacco di pancreatite per il comico alla vigilia di uno spettacolo: Maurizio Battista finisce ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Brutta batosta per i fan die per il comico stesso, che in mattinata ha pubblicato sui propri social unregistrato direttamente su un lettino d’. Il comico e attore romano, che nella serata del 2 avrebbe dovuto esibirsi al Drive in di Ostia, a Roma, per uno spettacolo atteso ormai da mesi, è infatti finitod’urgenza; non, come logicamente verrebbe da pensare, a causa di un contagio, bensì per l’aggravarsi improvviso della sua pancreatite. Un malore che ha richiesto l’intervento immediato dei medici, e che pur individuato in tempo sembra aver profondamente debilitato il comico. Attacco di pancreatite per il comico alla vigilia di uno spettacolo:finisce ...

