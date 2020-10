L’epic fail del premier Giuseppe Conte che tagga un profilo di ragazzi seminudi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche sui social può capitare di inciampare andando di fretta. Così deve essere successo al social media manager del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: su Instagram ha postato una foto del premier con la presidente della Commissione Europea Ursula vor der Leyen (per raccontare il loro incontro a Bruxelles in vista del prossimo Global Health Summit che si terrà in Italia) ma ha sbagliato – clamorosamente – tag commettendo una gaffe «bollente».