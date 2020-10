Il ridicolo ballo di gruppo delle femministe contro Salvini: una scena pietosa (video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non bastavano i centri sociali e la sinistra degli odiatori. A Catania in piazza contro Salvini ci sono anche le femministe. Questa volta oltre ad insultare ballano. In pratica, si tratta di un balletto per un flash mob antileghista. La musica e il ritmo ricordano un lontanamente Gioca Jouer, quel ballo di gruppo lanciato da Claudio Cecchetto nel 1981 che faceva tanto impazzire le generazioni di quel tempo. «Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray…». Nulla a che vedere, chiaramente, con la pietosa esibizione delle femministe. femministe contro Salvini I filmati, come scrive il Giornale, sono due. Il primo è stato pubblicato un paio di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non bastavano i centri sociali e la sinistra degli odiatori. A Catania in piazzaci sono anche le. Questa volta oltre ad insultare ballano. In pratica, si tratta di un balletto per un flash mob antileghista. La musica e il ritmo ricordano un lontanamente Gioca Jouer, queldilanciato da Claudio Cecchetto nel 1981 che faceva tanto impazzire le generazioni di quel tempo. «Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray…». Nulla a che vedere, chiaramente, con laesibizioneI filmati, come scrive il Giornale, sono due. Il primo è stato pubblicato un paio di ...

Quasi un balletto, sicuramente un siparietto ridicolo quello andato in scena durante i saluti tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel al momento del loro ...

