Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dal 5 al 9 ottobre 2020 andranno in onda su Rai 1 le ultime puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. Gli episodi rimasti in sospeso la scorsa primavera a causa dell'emergenza Coronavirus. Da lunedì 12 ottobre partirà ufficialmente la quinta stagione, con tante novità e nuovi personaggi. Al centro della prossima settimana … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

