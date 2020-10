Il neoliberismo | un produttore sistemico di debito di A Bonetti e A Muratore

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Questo post è a cura di Andrea, laureato magistrale in Economia alla Statale di Milano, e Alessandro, laureando triennale in Economia alla Bocconi)Nei mesi scorsi, commentando l’ipotesi di un massiccio aumento delpubblico in seguito alla risposta politica al Covid-19, l’economista di scuola (neo)liberista Alberto Mingardi ha pubblicato su Huffpost una dura analisi sulla presunta “riesumazione ipocrita di Keynes” nell’attuale frangente storico e politico da parte di “politici col gusto del”. Questi politici avrebbero frenato così il meccanismo di mercato, mentre le conseguenze economiche della pandemia si manifestavano.Per Mingardi Keynes significa spesa pubblica e spesa pubblica significa. “Il guaio dei ...