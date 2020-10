Gaming online tra rischi e consigli: secondo Kaspersky il vero “battle royale” è contro le minacce informatiche (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Milano, 2 ottobre 2020) - Kaspersky ha deciso di concentrarsi sul mondo del Gaming online: ha rilevato per l'Italia quasi 74.000 notifiche di rischi informatici negli ultimi 6 mesi e ha scoperto che nella top 5 dei titoli più sfruttati dai cybercriminali per tentare di ingannare gli utenti ci sono Minecraft, Call of Duty, Fortnite, Age of Empires e GTA. L'azienda ha chiesto anche l'opinione di Quei Due Sul Server, conoscitori e amanti dell'ambiente Gaming da 30 anni, per approfondire le tendenze dei gamer italiani e soffermarsi così su un'altra delle grandi passioni digitali che coinvolgono migliaia di utenti in tutto il mondo nell'ambito della sua campagna “Protect Your Digital Passions”. Quando si tratta di sfruttare le tendenze digitali per sottrarre informazioni o per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Milano, 2 ottobre 2020) -ha deciso di concentrarsi sul mondo del: ha rilevato per l'Italia quasi 74.000 notifiche diinformatici negli ultimi 6 mesi e ha scoperto che nella top 5 dei titoli più sfruttati dai cybercriminali per tentare di ingannare gli utenti ci sono Minecraft, Call of Duty, Fortnite, Age of Empires e GTA. L'azienda ha chiesto anche l'opinione di Quei Due Sul Server, conoscitori e amanti dell'ambienteda 30 anni, per approfondire le tendenze dei gamer italiani e soffermarsi così su un'altra delle grandi passioni digitali che coinvolgono migliaia di utenti in tutto il mondo nell'ambito della sua campagna “Protect Your Digital Passions”. Quando si tratta di sfruttare le tendenze digitali per sottrarre informazioni o per ...

ParmeshSriv : RT @marifcinter: UFFICIALE - SDY SPORTS, società emergente del settore online gaming in Asia, diventa ufficialmente Official Asian Online G… - MarisciaFox : RT @marifcinter: UFFICIALE - SDY SPORTS, società emergente del settore online gaming in Asia, diventa ufficialmente Official Asian Online G… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter, Sdy Sports nuovo Asian Online Gaming Partner: SDY SPORTS, società emergente del settore… - bianca_caimi : RT @marifcinter: UFFICIALE - SDY SPORTS, società emergente del settore online gaming in Asia, diventa ufficialmente Official Asian Online G… - _enz29 : RT @marifcinter: UFFICIALE - SDY SPORTS, società emergente del settore online gaming in Asia, diventa ufficialmente Official Asian Online G… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaming online SDY Sports diventa Official Asian Online Gaming Partner di FC Internazionale Milano Inter Official Site WINDTRE: la fibra FTTH di Open Fiber arriva a Savona

2 ottobre 2020 - WINDTRE estende i servizi in fibra ultrabroadband in Liguria e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Savona, la città della storica Torretta Pancaldo. - In un delicato momen ...

Responsabile vendita online/smart working

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati ...

2 ottobre 2020 - WINDTRE estende i servizi in fibra ultrabroadband in Liguria e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Savona, la città della storica Torretta Pancaldo. - In un delicato momen ...Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati ...