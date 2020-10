Gamepass | catalogo completo degli oltre 300 giochi disponibili

Leggi su hynerd

(Di venerdì 2 ottobre 2020) by Hynerd.it L’Xboxè un servizio di abbonamento mensile di Microsoft che permette l’accesso a una lista di video, comprendente ben 389 titoli tra esclusive Xbox e multipiattaforma. Questa sorta di “Netflix del mondo videoludico” è disponibile su PC Windows e su Xbox One al costo di 9,99€ al mese. A partire dal 10 Novembre esso sarà disponibile al 100% anche su Xbox Series XS, console di nuova generazione. Microsoft ha investito moltissimo sul proprio servizio On Demand proprio in vista … su: