Elisa Isoardi | ‘lettera d’amore’ per Raimondo Todaro | le sue parole fanno sognare

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)ha commosso il pubblico a casa con una ‘lettera d’amore’ per, ecco qual è stata la reazione del ballerino.Instagram @Una puntata con il botto quella di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha infatti ricevuto in diretta un messaggio da parte diper il suo compagno di ballo. Propriosi è mostrato in collegamento con la trasmissione per svelare il suo destino a Ballando con le Stelle. Prima che il ballerino e coreografo, operato di appendicite solo una settimana fa, potesse rispondere ...