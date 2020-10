Edoardo De Angelis e Neri Marcore “Due amici dopo cena, tra chiacchiere e canzoni”. 2 ottobre a Spilimbergo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Edoardo De Angelis conduce un’intervista con Neri Marcore, che diventa, via via, un incontro musicale: due chitarre, una bottiglia di vino, spartiti e appunti sparsi sul tavolo, tra chiacchiere e canzoni, come duebuoni amici dopo cena.Neri ed Edoardo hanno cantato insieme ormai in mille occasioni, e in tanti teatri, a partire dal palco gigantesco del Concertone del 1° maggio, a Roma, in Piazza San Giovanni, davanti a 500mila persone, fino a quelli, piu raccolti e magici, di piccoli teatri, fino alle produzioni speciali per Folkest (Le miecanzoni altrui e Folkexpress) diventate special televisivi per Rai 1, con la regia di Claudia Brugnetta.Il piu recente di questi incontri e avvenuto addirittura nel tempio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020)Deconduce un’intervista con, che diventa, via via, un incontro musicale: due chitarre, una bottiglia di vino, spartiti e appunti sparsi sul tavolo, trae canzoni, come duebuoniedhanno cantato insieme ormai in mille occasioni, e in tanti teatri, a partire dal palco gigantesco del Concertone del 1° maggio, a Roma, in Piazza San Giovanni, davanti a 500mila persone, fino a quelli, piu raccolti e magici, di piccoli teatri, fino alle produzioni speciali per Folkest (Le miecanzoni altrui e Folkexpress) diventate special televisivi per Rai 1, con la regia di Claudia Brugnetta.Il piu recente di questi incontri e avvenuto addirittura nel tempio ...

Edoardo De Angelis e Neri Marcore "Due amici dopo cena, tra chiacchiere e canzoni". 2 ottobre a Spilimbergo

