Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggiano le nozze d’argento

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Un’altra volta sì” scrivepostando lo scatto che la ritrae abbracciata a, sposato 25 anni fa. La giornalista posta alcune fotografie della coppia che insieme ha affrontato un quarto di secolo. Hanno tre figli, che commossi hanno risposto al post social. “Mi fate piangere” ha scritto Benedetta. “Siamo qua, io e lui, venticinque anni dopo, con la voglia di stare insieme e di condividere: siamo due metà” aveva detto lain un’intervista descrivendo il rapporto che la lega a. Si sono sposati il 1 ottobre del 1985 a Carpeneto in provincia di Alessandria e da allora non si sono più lasciati. Hanno tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica, e hanno affrontato insieme il lockdown a ...

