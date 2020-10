Covid in Uk, la Regina Elisabetta cancella tutti gli eventi a Buckingham Palace e al Castello di Windsor fino al 2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Regina Elisabetta II ha cancellato tutti i grandi eventi previsti a Buckingham Palace e al Castello di Windsor da qui fino alla fine dell'anno. Attraverso i canali ufficiali della Corona, la ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) LaII hatoi grandiprevisti ae aldida quialla fine dell'anno. Attraverso i canali ufficiali della Corona, la ...

Delorenzoanna1 : Pure i domestici mandano affanciurlo il Covid con tutta la Regina ?????? - merynga1981 : E io che credevo di essere la regina delle fobiche. Qui siamo alla paranoia, che lede anche gli altri. Ecco i danni… - simona_regina : Contro il Covid le misure punitive e troppo restrittive non funzionano - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Gran Bretagna, i domestici dicono no all'autoisolamento anti-Covid: la Regina Elisabetta infuriata #reginaElisabetta… - AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Gran Bretagna, i domestici dicono no all'autoisolamento anti-Covid: la Regina Elisabetta infuriata #reginaElisabetta… -