Coronavirus | al Cotugno di Napoli 3 pazienti intubati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 3 glinel reparto di terapia intensiva dell’ospedaledi. In tutto 103 al momento iricoverati. Di questi 79 sono in regime di ricovero ordinario, 16 in subintensiva e 8 in terapia intensiva. Oggi saranno resi disponibili 16 posti letto, in ricovero ordinario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.