Chi è l’ultimo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Matteo Mammì (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sembra avere un nuovo amore, un nuovo flirt con il bellissimo Pierpaolo Petrelli. Tutti quanti associano Elisabetta Gregoraci al miliardario ed ex marito Flavio Briatore, ma quasi tutti si sono dimenticati della sua ultima fiamma prima di entrare nella casa più spiata di Italia. Secondo il settimanale Chi, infatti, la showgiwl Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto una storia con Matteo Mammì, imprenditore nel settore calcistico noto alle cronache rosa in quanto ex fidanzato di Diletta Leotta (che intanto ha rotto con Daniele Scardina) e flirt di Anna Sanfroncik. Ecco cosa si legge sul magazine di gossip. Chi è l’ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello Vip,sembra avere un nuovo amore, un nuovo flirt con il bellissimo Pierpaolo Petrelli. Tutti quanti associanoal miliardario ed ex marito Flavio Briatore, ma quasi tutti si sono dimenticati della sua ultima fiamma prima di entrare nella casa più spiata di Italia. Secondo il settimanale Chi, infatti, la showgiwlavrebbe avuto una storia conMammì, imprenditore nel settore calcistico noto alle cronache rosa in quanto exdi Diletta Leotta (che intanto ha rotto con Daniele Scardina) e flirt di Anna Sanfroncik. Ecco cosa si legge sul magazine di gossip. Chi è l’ex ...

La7tv : #atlantide Andrea Purgatori traccia un ritratto di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco: 'Non ha tollerato l'ultim… - ZZiliani : Weekend di fuoco in tv. I programmi sportivi si sfidano all’ultimo scoop sul caso Suarez: le intercettazioni origin… - InciLuca : @tcarapezza Io non ci credo che esistano tifosi (se sono tifosi appunto) che non abbiano goduto ieri sera. Partita… - AriannaFregni : @bvcmnbnb Intanto lui bello come il sole si fa l ultimo pomeriggio di lavoro??poi week end come e con chi meglio cre… - argiro_matteo : RT @awanasgh: Qualcuno ha detto che il patriottismo è l'ultimo rifugio delle canaglie: chi non ha principi morali si avvolge di solito in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ultimo Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera