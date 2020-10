Calciomercato Juventus, è fatta per il top player: 60 milioni! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Juventus, è fatta per il top player: 60 milioni messi sul piatto per regalare ad Andrea Pirlo una pedina fondamentale La Juventus ha definitivamente trovato l’accordo per Federico Chiesa con la Fiorentina. Fabio Paratici ha convinto Daniele Pradè con un’offerta totale di 60 milioni di euro, dilazionata in quattro anni. Dieci milioni di prestito … L'articolo Calciomercato Juventus, è fatta per il top player: 60 milioni! proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020), èper il top: 60 milioni messi sul piatto per regalare ad Andrea Pirlo una pedina fondamentale Laha definitivamente trovato l’accordo per Federico Chiesa con la Fiorentina. Fabio Paratici ha convinto Daniele Pradè con un’offerta totale di 60 milioni di euro, dilazionata in quattro anni. Dieci milioni di prestito … L'articolo, èper il top: 60proviene da .

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Rugani al #Rennes! L’intesa con la #Juventus è stata trovata sulla base di un prestito secco a 1,5 milioni di euro:… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, futuro di #DeSciglio ancora incerto: decisione last minute ??#CMITmercato -