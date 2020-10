Bancarotta, imprenditore arrestato per il fallimento della Ischia Thermae (Di venerdì 2 ottobre 2020) Secondo l’ipotesi degli inquirenti, al centro della vicenda vi era l’utilizzo di una serie di società collegate intestate a prestanome compiacenti e riconducibili all’arrestato. La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle indagini sul fallimento della Ischia Thermae, ha eseguito due misure cautelari personali e sequestrato beni per 342.000 euro. Le Fiamme gialle hanno dato … Leggi su 2anews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Secondo l’ipotesi degli inquirenti, al centrovicenda vi era l’utilizzo di una serie di società collegate intestate a prestanome compiacenti e riconducibili all’. La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle indagini sul, ha eseguito due misure cautelari personali e sequestrato beni per 342.000 euro. Le Fiamme gialle hanno dato …

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta imprenditore Bancarotta di 'Affari', l'imprenditore Roberto Bruno condannato anche in appello Stampalibera.it Bancarotta, due misure cautelari per fallimento Ischia Thermae

I reati ipotizzati sono bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento di ... mentre alla sorella dell'imprenditore, che sarebbe stata utilizzata quale prestanome, è stata applicata la misura ...

Bancarotta fraudolenta, al via il processo ad un imprenditore trapanese

È entrato nel vivo il processo nei confronti dell'imprenditore trapanese Diego Favuzza, ex amministratore della società s. r.l. “L . i . m . a .”, ...

