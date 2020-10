13 Sentinels: Aegis Rim - recensione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo il buon lavoro svolto con il fantasy Dragon's Crown, il team giapponese Vanillaware torna con 13 Sentinels: Aegis Rim, arrivato prima sul mercato nipponico e ora presente anche su quello Occidentale. Non è mai semplice tornare a scuola. Non quando tredici adolescenti intrecciano i loro destini a causa di un disastro che colpisce il mondo. Gli eventi di 13 Sentinels: Aegis Rim iniziano infatti nel 1985 con la distruzione di una città e l'invasione da parte dei Deimos, spietate creature dello Spazio pronte a conquistare la Terra e a soggiogare gli essere umani. Gli unici a contrapporsi ai loro propositi di dominio incontrastato sono tredici ragazzi a bordo delle Sentinelle, dei mecha giganti ispirati all'indimenticabile Gundam. Superati i prologhi di ciascun protagonista, possiamo selezionare chi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo il buon lavoro svolto con il fantasy Dragon's Crown, il team giapponese Vanillaware torna con 13Rim, arrivato prima sul mercato nipponico e ora presente anche su quello Occidentale. Non è mai semplice tornare a scuola. Non quando tredici adolescenti intrecciano i loro destini a causa di un disastro che colpisce il mondo. Gli eventi di 13Rim iniziano infatti nel 1985 con la distruzione di una città e l'invasione da parte dei Deimos, spietate creature dello Spazio pronte a conquistare la Terra e a soggiogare gli essere umani. Gli unici a contrapporsi ai loro propositi di dominio incontrastato sono tredici ragazzi a bordo delle Sentinelle, dei mecha giganti ispirati all'indimenticabile Gundam. Superati i prologhi di ciascun protagonista, possiamo selezionare chi ...

