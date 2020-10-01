Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 18:45 (Di giovedì 1 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2020 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA DOVE PER INCIDENTE PRECEDENTE PERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE LATINA, SI REGISTRANO AL MOMENTO CODE TRA VIA DEI RUTULI E CAMPOVERDE RIPERCUSSIONI SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E L’USCITA PRENESTINA IN ESTERNA, SI STA IN FILA TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA APPIA, CON CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA DA VIA DI CIAMPINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ??? #Roma Linea #TerminiCentocelle Ripristinata normale viabilità e percorsi di nuovo regolari per le linee bus MC,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaAutostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma