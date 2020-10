Ultime Notizie Roma del 01-10-2020 ore 20:10 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita in una scuola nel casertano il ministro della Salute speranza intanto evidenziato tutta la comunità internazionale e lavoro sul vaccino e l’auspicio è che potremmo avere buone Notizie in un tempo abbastanza breve e anche fatto sapere che si lavora per una soluzione rapida sulla questione del reperimento del vaccino antinfluenzale per le farmacia intanto dopo la notizia di 2 senatori del MoVimento 5 Stelle positive anche la presidente del Senato casellati Puntualizza il Senato non chiude oggi le commissioni hanno ripreso i propri lavori domani la commissione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita in una scuola nel casertano il ministro della Salute speranza intanto evidenziato tutta la comunità internazionale e lavoro sul vaccino e l’auspicio è che potremmo avere buonein un tempo abbastanza breve e anche fatto sapere che si lavora per una soluzione rapida sulla questione del reperimento del vaccino antinfluenzale per le farmacia intanto dopo la notizia di 2 senatori del MoVimento 5 Stelle positive anche la presidente del Senato casellati Puntualizza il Senato non chiude oggi le commissioni hanno ripreso i propri lavori domani la commissione ...

