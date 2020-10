Ufficiale: Machach al VVV-Venlo dal Napoli (Di giovedì 1 ottobre 2020) Zinedine Machach, centrocampista 24enne di origini francesi, è un nuovo calciatore del VVV-Venlo. Il club olandese lo ha preso in prestito dal Napoli fino a fine stagione riservandosi un diritto di riscatto. Foto: sito Ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Zinedine, centrocampista 24enne di origini francesi, è un nuovo calciatore del VVV-. Il club olandese lo ha preso in prestito dalfino a fine stagione riservandosi un diritto di riscatto. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Notiziedi_it : UFFICIALE – Napoli, ceduto Machach in prestito agli olandesi del VVV-Venlo - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli UFFICIALE - Napoli, ceduto Machach in prestito agli olandesi del VVV-Venlo - Iamnaples : Zinedine #Machach lascia il #Napoli e vola in prestito con diritto di riscatto in #Eredivisie - BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: UFFICIALE - Zinedine #Machach è un nuovo calciatore della squadra olandese del VVV-Venlo, arriva dal #Napoli fino a fi… - GianmarcoGio : Sirene olandesi... ora ufficiale: #Machach in prestito con opzione di acquisto al VVV-Venlo dal #Napoli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Machach Ufficiale: Machach al VVV-Venlo dal Napoli alfredopedulla.com Machach lascia il Napoli: prestito con diritto di riscatto al VVV-Venlo

L'attaccante franco-algerino Zinedine Machach lascia ancora il Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto per il VVV-Venlo.

UFFICIALE - Napoli, ceduto Machach in prestito agli olandesi del VVV-Venlo

Il Napoli conclude un'altra operazione in uscita. Il club partenopeo ha infatti ceduto in prestito, con diritto di riscatto, fino a fine stagione al VVV-Venlo il centrocampista francese Zinedine Macha ...

L'attaccante franco-algerino Zinedine Machach lascia ancora il Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto per il VVV-Venlo.Il Napoli conclude un'altra operazione in uscita. Il club partenopeo ha infatti ceduto in prestito, con diritto di riscatto, fino a fine stagione al VVV-Venlo il centrocampista francese Zinedine Macha ...