Udinese Roma Sky o Dazn? Dove vedere la sfida della Dacia Arena

Udinese Roma Sky o Dazn? – La Roma di Paulo Fonseca torna in campo dopo il pareggio per 2-2, doppietta di Veretout e Cristiano Ronaldo, con la Juventus di Andrea Pirlo. I giallorossi affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena nell'anticipo serale di sabato 3 ottobre. I friulani sono alla ricerca dei primi punti in questo campionato.

