Trump prende in giro Biden per aver definito Antifa “un’idea”: “Le idee non bruciano gli edifici” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente Trump risponde prendendosi gioco di Joe Biden per la sua dichiarazione durante il dibattito presidenziale secondo cui il violento gruppo di sinistra Antifa rappresenta “solo un’idea ”. Durante un raduno della campagna a Duluth, Minnesota, mercoledì Trump ha detto: “Joe Biden dice che Antifa è solo un’idea,… beh, le idee non attaccano i poliziotti e non bruciano edifici. Antifa è un’organizzazione terroristica nazionale “. Rapporto Breitbart : Trump ha anche accusato i media di aver alimentato le rivolte per tutta l’estate, non riuscendo a fare critica sulle proteste ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidenterispondendosi gioco di Joeper la sua dichiarazione durante il dibattito presidenziale secondo cui il violento gruppo di sinistrarappresenta “solo un’idea ”. Durante un raduno della campagna a Duluth, Minnesota, mercoledìha detto: “Joedice cheè solo un’idea,… beh, lenon attaccano i poliziotti e nonedifici.è un’organizzazione terroristica nazionale “. Rapporto Breitbart :ha anche accusato i media dialimentato le rivolte per tutta l’estate, non riuscendo a fare critica sulle proteste ...

