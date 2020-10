Temptation Island Flop | Alberto Angela continua a vincere

Leggi su solodonna

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e il 17.5% di share su Rai1 per la puntata di ‘Ulisse’ dedicata alla regina Elisabetta. Secondo posto per il reality di Canale 5. Ottimo risultato per ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 dedicato al Processo Vannini Se fino alla scorsa settimana poteva essere visto come un testa a testa, mercoledì sera la trasmissione Ulisse diha battutoArticolo completo: dal blog SoloDonna