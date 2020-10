Stadi aperti e Senato chiuso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Dueri grillini positivi al Covid. E Palazzo Madama chiude i battenti. Solo per 24 ore, però. Proprio nel giorno in cui la Serie A decide di non fermarsi, nonostante i giocatori del Genoa contagiati dal virus. La sospensione dei lavori delha riguardato solo le Commissioni, dal momento che l'Assemblea questa settimana era già a riposo. I parlamentari con il coronavirus sono Marco Croatti e Francesco Mollame. Dal momento che appartengono entrambi al M5s, tutti iri del gruppo hanno fatto il tampone. Sia l'Assemblea che le Commissioni sono state sanificate. A cercare di tranquillizzare i colleghi c'ha pensato il Collegio dei questori, spiegando che Mollame «non frequenta ildal 10 settembre». Mentre alle 9,15 di ieri mattina «si è venuti a conoscenza della ...