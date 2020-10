Serie A 2020/2021, le designazioni arbitrali per la terza giornata (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata di andata della Serie A 2020/2021, in programma domenica 4 ottobre. Di seguito i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare della terza giornata. designazioni arbitrali terza giornata Serie A 2020/2021 ATALANTA-CAGLIARI h. 12.30 Pasqua Baccini-Scarpa IV: Ghersini VAR: Orsato AVAR: Galetto BENEVENTO-BOLOGNA h.15.00 Sozza Alassio-Perrotti IV: Abbattista VAR: Di Bello AVAR: Fiorito FIORENTINA-SAMPDORIA – Venerdì 2/10 ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note leper ladi andata della, in programma domenica 4 ottobre. Di seguito i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare dellaATALANTA-CAGLIARI h. 12.30 Pasqua Baccini-Scarpa IV: Ghersini VAR: Orsato AVAR: Galetto BENEVENTO-BOLOGNA h.15.00 Sozza Alassio-Perrotti IV: Abbattista VAR: Di Bello AVAR: Fiorito FIORENTINA-SAMPDORIA – Venerdì 2/10 ...

