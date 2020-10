San Marzano | sopralluogo al Rio Sguazzatoio prima del dragaggio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn qualita’ di Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese ha eseguito oggi un, insieme al Sindaco di Sansul Sarno Carmela Zuottolo ed altri rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale, nei pressi della cosiddetta zona della “Ciampa di Cavallo“, ove si trova anche il canale di troppo pieno denominato Rio. La SMA Campania, società Partecipata della Regione Campania, sta lavorando alla rimozione dei rifiuti in prossimità del ponte ove si crea il tappo che provoca le esondazioni di cui tutti abbiamo menzione. La Regione Campania ha quasi completato la gara per affidare i lavori per ildel Rio, il che allevierà di molto la problematica degli ...