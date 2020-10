Sale ancora la disoccupazione nell’area Euro: ad agosto è all’8,1%. Rispetto a maggio 1 mln in più senza lavoro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quinto mese consecutivo di crescita per la disoccupazione nell’area Euro che lo scorso agosto ha raggiunto l’8,1% contro il 7,5% dello stesso mese del 2019. Le persone in cerca di occupazione sono ora 13,1 milioni, un milione in più Rispetto a maggio. Il dato peggiore si registra in Spagna dove la disoccupazione supera il 16% e le persone in cerca di impiego quasi 3,5 milioni. Subito dopo l’Italia con un tasso del 9,7% (9,5% nell’agosto 2019) e 2 milioni 467mila disoccupati. Se la cavano meglio Francia dove il tasso salo al 7,5% ma rimane comunque un punto percentuale al di sotto di un anno fa, e Germania con un dato in crescita ma al 4,4%. Peggiora anche la disoccupazione giovanile che monitora il mercato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quinto mese consecutivo di crescita per lanell’areache lo scorsoha raggiunto l’8,1% contro il 7,5% dello stesso mese del 2019. Le persone in cerca di occupazione sono ora 13,1 milioni, un milione in più. Il dato peggiore si registra in Spagna dove lasupera il 16% e le persone in cerca di impiego quasi 3,5 milioni. Subito dopo l’Italia con un tasso del 9,7% (9,5% nell’2019) e 2 milioni 467mila disoccupati. Se la cavano meglio Francia dove il tasso salo al 7,5% ma rimane comunque un punto percentuale al di sotto di un anno fa, e Germania con un dato in crescita ma al 4,4%. Peggiora anche lagiovanile che monitora il mercato del ...

Ultime Notizie dalla rete : Sale ancora Giappone: Pmi manifatturiero ancora in fase di contrazione ma sale per quarto mese consecutivo Finanzaonline.com Istat: disoccupazione in calo ad agosto ma sale tra i giovani

ROMA - Il dato diffuso dall'Istat dell'inflazione scende al 9,7%, in calo rispetto a luglio dello 0,1%, ma nella fascia tra i 14 e i 25 anni supera il 32%. Mancano ancora 350 mila occupati per raggiun ...

Covid-19. Ancora un contagio a Torre Annunziata: colpito un 54enne

Nuovo caso di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Si tratta di un uomo di 54 anni che non presenta alcun sintomo ed è stato sottoposto al regime di quarantena. Sale, dunque, a 35 il numero delle ...

