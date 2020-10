Rio Ave-Milan, Gelson Dala gol per il 2-1: partenza shock nei supplementari (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gelson Dala sigla il gol del 2-1 nel match tra Rio Ave e Milan, valevole per i playoff di Europa League 2020/2021. Un avvio shock quello dei rossoneri nel primo tempo supplementare dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Un gol anche piuttosto fortunoso quello dell’attaccante dei padroni di casa che gela Donnarumma dopo pochissimi secondi dalla ripartenza. Milan costretto a rimontare per evitare l’eliminazione. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020)sigla il gol del 2-1 nel match tra Rio Ave e, valevole per i playoff di Europa League 2020/2021. Un avvioquello dei rossoneri nel primo tempo supplementare dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Un gol anche piuttosto fortunoso quello dell’attaccante dei padroni di casa che gela Donnarumma dopo pochissimi secondi dalla ricostretto a rimontare per evitare l’eliminazione.

