Pulcinella e lanterne | Paestum e Velia esorcizzano il covid

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio(Sa) – In una fase di pre (possibile) lockdown è certamente degna di nota l’apertura anche serale del Parco Archeologico di. Il grande attrattore turistico salernitano apre le porte ai visitatori di sera, grazie al Piano di Valorizzazione del MiBACT che consente la fruizione dei due siti archeologici oltre il consueto orario di apertura. “Si partirà domani, venerdì 2 ottobre e si proseguirà con un calendario di 20 serate: in programma da ottobre a dicembre eventi, percorsi tematici e didattica per tutti dalle ore 19:30 alle ore 22:30 (ultimo ingresso ore 21:45), con biglietto a € 1 dai 18 anni in su” rende noto il Parco Archeologico. La nota continua: “Ail Piano di Valorizzazione 2020 ...