Patrizia De Blanck senza freni al GF Vip | cosa le sfugge nella notte

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non solo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.Casa del GF Vip, forse, sta nascendo qualanche tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Nelle ultime ore infatti l’attore si è praticamente dichiarato alla figlia di Maria Teresa Ruta: “Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza”, le ha detto. Unico neo: Morra è fidanzato, da ben due anni, con Dalila Mucedero, che è anche particolarmente gelosa e proprio lunedì scorso, durante la diretta, lo ha raggiuntoCasa per fargli una sorpresa. La situazione, dunque, è ben diversa da quella di Eli e Pierpaolo, entrambi single e sempre più presi tanto che lei gli avrebbe confidato di voler fare l’amore. Il feeling tra la Gregoraci e Petrelli cresce di giorno ...

Massimiliano Morra e Guenda Goria si dichiarano al Grande Fratello Vip 2020: la reazione di Dalila, la fidanzata di lui, arriva puntuale. Massimiliano Morra e Guenda Goria si dichiarano al Grande frat ...Dalla casa del GF Vip la showgirl sottolinea, in una conversazione intima con Patrizia De Blanck, come gli anni di matrimonio siano stati per lei motivo di grande… Leggi ...