Napoli, oggi nuovi tamponi ai calciatori: Juventus ancora in bilico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono giorni di tensione in casa Napoli dopo il boom di contagi registrati ai giocatori del Genoa, 5 di questi domenica scorsa erano in campo al San Paolo. oggi pomeriggio per gli azzurri è previsto così un nuovo ciclo di tamponi, dopo che ieri dall'esito del primo sono risultati tutti negativi. Mentre resta ancora in bilico il big match con la Juventus, sabato prossimo è previsto un terzo ciclo di tamponi per stabilire se la partita si potrà disputare. Nel mentre il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, recentemente guarito dal Covid, segue la vicenda da Roma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

