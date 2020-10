Monza, bacio in bagno alla studentessa 16enne: professore a processo per “atti sessuali con minore” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un bacio nei bagni della scuola con una sua alunna 16enne, che un altro studente ha immortalato e fatto avere prima a un’insegnante e poi alla preside. Per questo un professore 60enne di un istituto tecnico superiore di Lissone, in Brianza, è finito a processo con l’accusa di “atti sessuali con minori con l’abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione“, oltre che di aver manomesso il registro elettronico della classe. I fatti risalgono al giugno del 2019 e ora, come riferisce il Corriere della Sera, il tribunale di Monza ha pronunciato il rinvio a giudizio nei confronti del docente, accogliendo la richiesta formulata dal pm Vincenzo Fiorillo. Il professore, insegnante di italiano, sostiene di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Unnei bagni della scuola con una sua alunna, che un altro studente ha immortalato e fatto avere prima a un’insegnante e poipreside. Per questo un60enne di un istituto tecnico superiore di Lissone, in Brianza, è finito acon l’accusa di “atticon minori con l’abuso dei poteri derivanti dsua posizione“, oltre che di aver manomesso il registro elettronico della classe. I fatti risalgono al giugno del 2019 e ora, come riferisce il Corriere della Sera, il tribunale diha pronunciato il rinvio a giudizio nei confronti del docente, accogliendo la richiesta formulata dal pm Vincenzo Fiorillo. Il, insegnante di italiano, sostiene di ...

clikservernet : Monza, bacio in bagno alla studentessa 16enne: professore a processo per “atti sessuali con minore” - Noovyis : (Monza, bacio in bagno alla studentessa 16enne: professore a processo per “atti sessuali con minore”) Playhitmusic… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza bacio Monza, bacio in bagno alla studentessa 16enne: professore a processo per “atti sessuali con… Il Fatto Quotidiano Professore di 60 anni a processo per una relazione con una studente 16enne

MONZA - Un professore di lettere di 60 anni è stato rinviato ... A far emergere il rapporto tra la ragazzina e l'adulto è stato un bacio scambiato nei corridoi, immortalato da un alunno, finito prima ...

Prof rinviato a giudizio per una relazione con un'alunna

L'insegnante di 60 anni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza per 'atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione', per aver avuto una relazione con una del ...

Monza, sesso con l’allieva sedicenne del liceo: professore a processo

L’indagine è partita dallo scatto di un ragazzo nel bagno della scuola: l’uomo, 60 anni, baciava la ragazzina. Avrebbe anche manomesso il registro elettronico della classe. La giustificazione: «Sono i ...

MONZA - Un professore di lettere di 60 anni è stato rinviato ... A far emergere il rapporto tra la ragazzina e l'adulto è stato un bacio scambiato nei corridoi, immortalato da un alunno, finito prima ...L'insegnante di 60 anni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza per 'atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione', per aver avuto una relazione con una del ...L’indagine è partita dallo scatto di un ragazzo nel bagno della scuola: l’uomo, 60 anni, baciava la ragazzina. Avrebbe anche manomesso il registro elettronico della classe. La giustificazione: «Sono i ...