Milan, arriva Jens Petter Hauge: contratto fino al 2025 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Jens Petter Hauge è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante norvegese ha firmato con i rossoneri un contratto fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 15. “Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999“, si legge nella nota del club rossonero, “Hauge è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all’Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive“. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020)è un nuovo giocatore del. L’attaccante norvegese ha firmato con i rossoneri unal 30 giugnoe indosserà la maglia numero 15. “Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999“, si legge nella nota del club rossonero, “è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all’Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive“.

Guillaumemp : Aulas conferma in conferenza : 'Contratto di cinque anni per #Paqueta. Arriva per 20 millioni circa' #Milan - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Visita a sorpresa a Casa Milan: arriva Andrea Agnelli ??? - sportface2016 : #calciomercato #calcio #SerieA, Jens Petter #Hauge è un nuovo giocatore del #Milan: contratto fino al 2025 - ProfidiAndrea : ?? ?????????????????? - #Hauge è un nuovo giocatore del #Milan: ha firmato fino al 2025 ???? L'attaccante norvegese arriva dal… - PippoMM1 : @SoloMilan68 @acmilan Ho scritto prima in un tw di risposta, chi arriva con tanta fame e voglia di Milan non può fa… -